阿富汗6死枪击案 伤者情况稳定

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（法新社阿富汗首都喀布尔18日电） 阿富汗昨天发生造成3名西班牙游客与3名阿富汗人丧命的袭击事件，一家医院今天表示，在攻击中受伤的旅客目前情况稳定。

枪击事件发生在距离阿富汗首都喀布尔（Kabul）约180公里远的山城巴米扬（Bamiyan），当时这群人在一处市集采购。

法国游客布瑞尔（Anne-France Brill）是十几名参加观光团的外国旅客之一，她表示，一名枪手徒步接近她们的车辆并开火。

55岁的布瑞尔今天从喀布尔撤至杜拜（Dubai）后告诉法新社说，案发现场「到处都是血」。

她说，「有件事是肯定的」，那就是攻击者「是针对外国人」。

布瑞尔表示，案发后她帮同行受伤旅客收起血迹斑斑的物品，接着在塔利班（Taliban）护送下到了喀布尔，随后由欧洲联盟代表团接手他们。

这次攻击据信是塔利班2021年再度接掌阿富汗政权以来，首起针对外国游客的致命袭击。

在喀布尔开设医院的义大利非政府组织Emergency收治了这起枪击事件的伤患，伤者国籍据说包括西班牙、立陶宛、挪威、澳洲以及阿富汗。

Emergency驻阿富汗总指挥潘尼克（Dejan Panic）发布声明说：「伤者于今天凌晨3时抵达医院，距离事件发生已10小时。」

他补充道：「阿富汗籍伤者的情况最危急，但所有患者的情况如今都已稳定下来。」

西班牙政府昨天宣布，死者当中有3人是西国游客。

西班牙外交部表示，伤者中也含1名西国女性，伤势严重且在喀布尔接受手术。

塔利班内政部发言人卡尼（Abdul Mateen Qani）表示，6名死者包括3名阿富汗人，其中两人是平民，一人为塔利班成员。