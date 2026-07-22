阿尔及利亚内政部：森林火灾酿6死

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（法新社阿尔及尔22日电） 阿尔及利亚内政部宣布，该国野火已造成6人死亡。目前，这个北非国家仍有多处火势在热浪下持续蔓延。

内政部在声明中指出：「最近几天发生火灾，影响国内某些省份后，已记录到6人死亡。」

内政部表示，已指示各省展开「全面调查行动，清点所有记录到的损失」，以利「公部门负起补偿森林大火灾民的责任」。

该部也说，已动员资源协助扑灭剩余火势。

阿尔及利亚北部大片地区正处于严重热浪之中，引发数百起森林火灾。近年来，该国已有数十人死于野火。