阿尔巴尼亚知名作家卡达瑞逝世 享寿88岁

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（法新社地拉那1日电） 备受赞誉、常被认为有望赢得诺贝尔奖的阿尔巴尼亚小说家伊斯梅尔．卡达瑞今天心脏病发过世，享寿88岁。母国共产党独裁统治期间，他把笔当作隐形武器，对专制社会进行批判。

伊斯梅尔．卡达瑞（Ismail Kadare）透过「破碎的4月」（Broken April）、「亡军的将领」（The General of the Dead Army）等史诗级小说，记述阿尔巴尼亚的怪诞命运，以及偏执独裁者霍查（Enver Hoxha）治下的人民。

霍查自1946年统治阿尔巴尼亚，直到1985年过世，掌权期间长达约39年。

伊斯梅尔．卡达瑞复杂的叙事方式常让人联想到英国政治寓言小说家乔治．欧威尔（George Orwell）或捷克裔德语作家卡夫卡（Franz Kafka），并以隐喻和讽刺揭露霍查治下的暴政本质。

伊斯梅尔．卡达瑞曾说：「黑暗时期常诞生伟大的文学作品，好似试图弥补人们承受的不幸。」

1990年代初期，就在阿尔巴尼亚共产党政府垮台几个月前，这位多产作家与该国孤立的共产党人分道扬镳，后逃至法国巴黎。

伊斯梅尔．卡达瑞的作品杰出，透过探索阿尔巴尼亚神话与历史剖析集权主义机制，因此他常被视为有望赢得诺贝尔文学奖的有力人选。

他的小说、散文及诗作被翻译成超过40种语言，让他成为巴尔干半岛最知名的现代小说家。

去年10月他告诉法新社，共产主义地狱令人窒息，「但文学能把它变成一种生命力量，一种能帮助你活下来，让你抬头挺胸、战胜独裁的力量」。