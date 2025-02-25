阿拉伯联合大公国求助AI改善人工增雨

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（法新社阿布达比25日电） 顶尖专家讨论如何帮助位处举世最大沙漠之一的阿拉伯联合大公国增加降雨，最新做法是利用人工智慧（AI）来改进「人工增雨」（Cloud seeding）。

油藏丰富的阿拉伯联合大公国已投入数十年时间和数百万美元，盼缓解无止境的干旱。阿联人口以外来为主，而且没有受到气候干燥恶劣、夏季酷热难耐的影响，数量不断在增加。

尽管阿联尽了最大努力，降雨仍然很少。

但上个月在阿布达比举行的国际增雨论坛（International Rain Enhancement Forum）让官员有了新希望，也就是利用AI从经常万里无云的天空中设法制造更多雨水。

其中一项倡议是一套改进人工增雨的AI系统。人工增雨即运用飞机将盐或其他化学物质喷洒到云团中以增加降雨的作法。

加州大学圣地牙哥分校（University of California San Diego）斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）西部天气和水极端事件中心副主任戴尔莫纳奇（Luca Delle Monache）说：「已经差不多完成了，我们正在最后收尾。」

然而，戴尔莫纳奇承认，透过AI增雨对阿联来说并非「灵丹妙药」。阿联与其他国家一样，数十年来一直追求人工增雨。

人工增雨原理是设法让小水滴增大，促使其产生降雨现象。戴尔莫纳奇说，估计可因此增加10%到15%的降雨量。

但它只对特定类型蓬松积云有效，如果操作不当甚至会抑制降雨。

这个为期3年专案由阿联的增雨计画提供150万美元资金，将卫星、雷达和天气数据输入演算法中，藉以预测未来6小时内哪里会有可以进行人工增雨的云团。