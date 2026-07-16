阿根廷世足赛胜英国后 外交抗议英军舰航行违协议

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（法新社布宜诺斯艾利斯15日电） 在阿根廷足球队赢得世界杯半决赛后，阿国外长今天表示，政府已就英国军舰「梅德韦号」在福克兰群岛附近违法活动提出抗议。阿根廷总统则提醒须解决福克兰群岛争议。

世足赛中，阿根廷与英格兰今天激烈对决，最终以2比1收场；阿根廷球员赛后高举着布条，上面写着「福克兰群岛属于阿根廷」。

阿根廷外长季里诺（Pablo Quirno）今天于社群平台X发文，强烈谴责英国皇家海军船舰「梅德韦号」（HMS Medway）在未经协商且违法的情况下，通过阿根廷领海，并指控英方未依规定事先通报。

季里诺表示，驻停福克兰群岛的梅德韦号，涉违反双边协议；阿根廷已于7月13日向英国驻布宜诺斯艾利斯大使馆照会，正式提出外交抗议。

季里诺声明说：「外交工作虽不像进球一样，能在场上大声欢呼，但两者皆有相同的信念、阿根廷人的自豪，以及对国家利益的坚定捍卫。」

在季里诺贴文发布前，阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）接受当地电台Radio Mitre访问时表示，世界杯 的胜利「只是一场足球赛」。

米雷伊肯定阿根廷球队在世足赛击败英国是「光荣的一步」，但他提醒民众不要因此「混淆」。言外之意，世足赛的胜利只是体育竞技，不能代表两国长期主权纷争的实质胜利，也不等于马维纳斯群岛（Islas Malvinas ，英国称福克兰群岛）已经收复。

他说：「我们在外交上，目前有取得重大进展，联合国已要求英国必须与我们展开对谈。」

阿根廷与英国于1982年因福克兰群岛爆发战争，造成649名阿根廷人与255名英国人丧生。

阿根廷晋级世界杯（FIFA World Cup）决赛，将于20日在美国纽泽西州对决西班牙。（编译：纪锦玲）