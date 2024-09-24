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阿根廷委内瑞拉对彼此总统发布逮捕令

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（法新社布宜诺斯艾利斯23日电） 在「无政府资本主义者」阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）和奉行社会主义的委内瑞拉强人马杜洛（Nicolas Maduro）摊牌之际，阿根廷和委内瑞拉法院今天针对对方总统发布逮捕令。

委内瑞拉先对阿根廷总统米雷伊发出逮捕令，称其「窃取」一架因涉嫌违反制裁而被布宜诺斯艾利斯扣押的委内瑞拉飞机。

卡拉卡斯法院也对阿根廷安全部长布尔瑞奇（Patricia Bullrich）和米雷伊胞妹兼总统顾问卡琳娜．米雷伊（Karina Milei）发出逮捕令。

数小时后，阿根廷法院以牙还牙，下令以违反人道罪逮捕委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）和数十名幕僚。

媒体报导，阿根廷法院也要求国际刑警组织（Interpol）对他们发出红色通缉令。

报导并指出，布宜诺斯艾利斯的联邦法院指控委内瑞拉领导阶层筹划绑架和虐待委内瑞拉公民。

法院援引「普遍管辖权」（universal jurisdiction）原则。这项原则准许各国起诉某些严重罪行，不论发生在何处。

委内瑞拉内政部长卡贝友（Diosdado Cabello）也在逮捕令名单中。

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