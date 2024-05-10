阿根廷总统上任未满半年 劳工不满撙节再度罢工

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（法新社布宜诺斯艾利斯9日电） 阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）今天面临上任5个月来第2场大罢工，不满政府撙节开支的劳工们让首都陷入瘫痪。

布宜诺斯艾利斯每天约有300万名通勤者，如今公共交通工具稀稀落落，学校、银行与加油站仍然关闭，垃圾也没有人清运。

工会发起这场持续24小时的抗议活动，目的在支持让对抗严重经济危机的阿根廷人获得「有尊严的工资」；阿根廷的年度通货膨胀率攀升至近300%，每两人就有1人陷入贫穷。

根据拉丁美洲和加勒比地区航空运输协会（ALTA），目前约有400个航班被迫取消，影响约7万名乘客。

出口阿根廷80%农工业产品的罗萨里奥港（Rosario），在最繁忙的旺季也几乎陷入瘫痪。

自称是「无政府资本主义者」的米雷伊去年11月赢得总统大选，矢言将把阿根廷赤字降低到零。

为了达到目标，他制定撙节计画，在受薪者失去1/5的购买力时，让政府削减对交通、燃料与能源的补助。

阿根廷有数以千计的公务员失业。阿根廷劳工总工会（CGT）响应今天的罢工行动，指控米雷伊做出「残酷的调整，尤其让低收入阶层、中产受薪阶级与退休人士受苦」。

去年12月上任没几周，米雷伊就面临他任内首场大罢工。

阿根廷社会与经济众多领域发起多场示威活动，向总统米雷伊表达抗议，规模最大的是4月23日的抗议活动，当时约有100万人参与示威，反对削减公立大学经费。