阿根廷总统称西班牙总理妻贪腐 马德里召回大使

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（法新社马德里19日电） 到访西班牙的阿根廷总统米雷伊今天在马德里一场活动中没有点名暗指西班牙总理桑杰士的妻子「贪腐」。西班牙外交部长阿尔巴雷斯宣布召回驻阿根廷大使。

阿尔巴雷斯（Jose Manuel Albares）说：「一名现任总统于访问西班牙期间侮辱西班牙和西班牙总理，这令人无法接受。此举打破所有外交惯例和国家之间共存的最基本规则。」

他在电视播出的谈话中说：「米雷伊（Javier Milei）的行为已经把西班牙和阿根廷关系带到最近史上最糟一刻。因为这个原因，我刚刚已经将我们驻布宜诺斯艾利斯大使无限期召回国内进行磋商。」

西班牙同时要求米雷伊公开道歉。阿尔巴雷斯警告，否则马德里将会「采取我们认为合适的所有措施，捍卫我们主权和尊严」。

西班牙极端民族主义派政党民声党（Vox）今天稍早举办全球极右翼领导人会议，出席活动的米雷伊说桑杰士（Pedro Sanchez）夫人葛梅兹（Begona Gomez）是一名「贪腐的妇人」。

虽然没有点名两人，米雷伊暗指桑杰士上个月因为葛梅兹所受攻击而经历一段考虑是否辞职的冷静期，使得所指为何呼之欲出。

米雷伊说：「全球菁英无法理解这对于实施社会主义思想的毁灭性可能有多大…比如说，你们甚至还有那位贪腐的妇人，被搞脏了，还得花5天时间去思考此事。」

葛梅兹遭西班牙法院展开贪污调查后，桑杰士4月24日表示，「需要停下来思考」辞职的可能性，并说他将于同月29日宣布决定，在那之前则暂停公务行程。