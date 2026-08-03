阿根廷总统米雷伊再开火 痛批巴西总统贪腐

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（法新社布宜诺斯艾利斯3日电） 阿根廷总统米雷伊今天再度对左派的巴西总统鲁拉发动口水战。他日前称鲁拉是罪犯而引发两国外交争端后，如今更指称鲁拉「就是小偷、贪腐分子」。

极右翼自由派的米雷伊（Javier Milei）接受电视台LN+专访时表示：「他就是小偷、贪腐分子，他曾因偷窃和贪腐罪名被定罪且服过刑，因此称他为犯人完全属实。」

米雷伊上周在巴西发表演说时也发表类似言论，当时他为鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在即将到来的总统大选中的右翼对手佛拉维欧．波索纳洛（Flavio Bolsonaro）站台。

巴西随后召回驻阿根廷大使以商讨对策，米雷伊当时的演说同时也将矛头对准了一名巴西最高法院大法官。

阿根廷政府随后试图淡化这场与最大贸易伙伴之间的争端，总统府发言人拉维尔（Adrian Ravier）表示，这纯粹是「意识形态与政治上的差异」。

被问及为何对鲁拉抱持如此大的敌意时，米雷伊反驳说：「难道你不觉得有人偷你东西才叫攻击性吗？叫小偷『小偷』，远比偷窃行为本身轻微得多。」

米雷伊坚称：「他们释放鲁拉是因为程序瑕疵，而不是因为他无辜。因此，他就是个小偷，也是个贪官。」

他补充说明：「我这么做是因为我是自由理念的拥护者。」

曾于2003年至2010年担任巴西总统的鲁拉，在名为「洗车行动」（Operation Car Wash）的大规模反贪腐调查中被定罪，并自2018年4月起入狱服刑580天。

鲁拉随后因为这项定罪在程序上遭撤销而获释，当审法官后来也被认定存在偏见。