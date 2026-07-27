阿根廷总统言语批评巴西元首 演成外交事件

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（法新社圣保罗26日电） 巴西外交部表示，今天召回驻阿根廷大使返国述职，原因是阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）在巴西圣保罗出席一场政治活动时，对巴西总统鲁拉及法官发表「侮辱性言论」。

巴西自由党昨天正式提名佛拉维欧．波索纳洛（Flavio Bolsonaro）竞选总统，在圣保罗（Sao Paulo）举行一场造势活动， 阿根廷总统米雷伊亲自出席为他站台。

佛拉维欧为巴西前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）之子，也为现任参议员，将参加10月总统大选，挑战寻求连任的现任总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。

法新社报导，在造势会中，米雷伊在未直接点名下，称巴西总统鲁拉是「罪犯」和「小偷」；也未直接点名下，称巴西最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）为「秃头垃圾」。

根据报导，米雷伊曾向巴西最高法院申请探视正在居家服刑的波索纳洛，但遭到法官莫瑞斯驳回。

巴西外交消息来源告诉法新社说，米雷伊「侮辱了巴西总统府和最高法院、也侮辱巴西人民与民主」。

这名消息人士说，巴西政府今天为「侮辱言论」事件 ，也召见了阿根廷驻巴西大使。

巴西总统鲁拉今天在一场工会活动中表示，他将继续「不受任何人干涉地」领导国家，「在巴西，我们不接受任何人多管闲事」。（编译：纪锦玲）