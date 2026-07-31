阿根廷推反仇恨外国人法令 遭反对党批违宪

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（法新社布宜诺斯艾利斯30日电） 阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）今天宣布，禁止对阿根廷发表「仇恨」言论的外国人入境，他声称阿根廷正遭到一场别有用心的行动锁定。 专家对该紧急命令的法律可行性提出质疑。虽然该命令已经生效，但仍需获得国会批准才能继续具备法律效力。

这项措施将禁止被认定曾对阿根廷或其人民「散布或煽动仇恨言论」的外国人入境，并可将他们驱逐出境。 米雷伊在声明中表示，这项措施旨在回应「近期针对阿根廷共和国及其人民所展现的敌意」。 这位奉行极端自由主义的领导人，显然是在指阿根廷最近于世界杯决赛败给西班牙后引发的民众反应。 在此命令颁布之前，米雷伊26日曾声称美洲其他地区的左翼政府正主导「反阿根廷行动」。

该法令指出，这项措施不会侵犯宪法保障的政治、学术或意识形态异议表达权利。这项措施一公布，立即遭到反对党强烈反弹。 中间派激进公民联盟（Radical Civic Union）党主席奇亚雷拉（Leonel Chiarella）在社群平台X发文表示，「总统的法令违宪」，并主张阿根廷国会「应明确予以否决」。 反对派国会议员罗西（Agustin Rossi）在X上发文指出，这项法令「模仿（美国总统）川普的反移民逻辑」。 国会委员会将审查该措施的紧急性，之后该措施将交由众议员和参议员审议，只有在两院皆予以否决时才会被废弃。