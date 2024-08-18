立足瑞士 报道世界
登录

阿根廷：7人疑与恐怖团体往来 已逮捕归案

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社布宜诺斯艾利斯17日电） 阿根廷安全部长布尔瑞奇（Patricia Bullrich）指出，境内有7人因涉嫌与一个策划发动反基督和反犹太攻击的「激进伊斯兰恐怖团体」有往来，已遭警方逮捕归案。

布尔瑞奇昨天深夜在社群媒体X贴文指出，这个团体计划在西部省分曼多萨（Mendoza）发动攻击，全案被一名遭他们威胁的犹太社群记者揭发。

她补充说：「在8次突袭行动中，阿根廷联邦警察（Argentina Federal Police, PFA）瓦解了一个与激进伊斯兰恐怖团体有勾结的危险组织。」

「这个组织利用（社群）媒体来传播仇恨讯息以及诸如伊斯兰国（Islamic State）和塔利班（Taliban）等恐怖团体的攻击计画及内容。」

阿根廷联邦警察发布声明说，这个团体的成员先前一直在网路上散布「反基督和反犹太」讯息，并计划在曼多萨省发动攻击。

声明指出，警方在多次突袭行动中起出枪枝、刀械及电子设备，以及源自萨拉菲（Salafist）的书面作品」。萨拉菲指的是伊斯兰教逊尼派一个极端保守分支。

阿根廷有着拉丁美洲最大的犹太社群，人数约达25万。

布尔瑞奇说：「每个企图在阿根廷散播恐惧的罪犯，我们都将一一消灭。他们将付出代价。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
27
54 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
56
29 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
65 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团