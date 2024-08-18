阿根廷：7人疑与恐怖团体往来 已逮捕归案

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（法新社布宜诺斯艾利斯17日电） 阿根廷安全部长布尔瑞奇（Patricia Bullrich）指出，境内有7人因涉嫌与一个策划发动反基督和反犹太攻击的「激进伊斯兰恐怖团体」有往来，已遭警方逮捕归案。

布尔瑞奇昨天深夜在社群媒体X贴文指出，这个团体计划在西部省分曼多萨（Mendoza）发动攻击，全案被一名遭他们威胁的犹太社群记者揭发。

她补充说：「在8次突袭行动中，阿根廷联邦警察（Argentina Federal Police, PFA）瓦解了一个与激进伊斯兰恐怖团体有勾结的危险组织。」

「这个组织利用（社群）媒体来传播仇恨讯息以及诸如伊斯兰国（Islamic State）和塔利班（Taliban）等恐怖团体的攻击计画及内容。」

阿根廷联邦警察发布声明说，这个团体的成员先前一直在网路上散布「反基督和反犹太」讯息，并计划在曼多萨省发动攻击。

声明指出，警方在多次突袭行动中起出枪枝、刀械及电子设备，以及源自萨拉菲（Salafist）的书面作品」。萨拉菲指的是伊斯兰教逊尼派一个极端保守分支。

阿根廷有着拉丁美洲最大的犹太社群，人数约达25万。

布尔瑞奇说：「每个企图在阿根廷散播恐惧的罪犯，我们都将一一消灭。他们将付出代价。」