阿联否认送武器给分离主义分子 撤回驻叶门反恐部队

（法新社叶门穆卡拉30日电） 阿拉伯联合大公国今天宣布，将在24小时内撤离其驻叶门剩余部队。阿联做出上述决定之前，沙乌地阿拉伯曾空袭阿联在叶门一个港口的补给船，称该船载运分离主义分子的武器。

阿联国防部表示，将「自愿」撤回其「反恐部队」，并否认支持叶门分离主义分子在境内的推进行动。

叶门总统委员会与沙乌地双双要求阿联撤离部队。

拂晓前，由沙乌地为首的反「青年运动」联军，攻击了阿联在穆卡拉港（Mukalla）的补给船，直指该船运送武器给分离主义分子。这项指控遭阿联否认。

叶门内战已超过10年，伊朗支持的叛军「青年运动」（Houthi）掌控首都沙那（Sanaa），国际认可的政府则暂栖临时首都亚丁（Aden）。

沙乌地与阿联同属对抗青年运动的阵营，但各自力挺不同派系，前者支持叶门总统委员会（Presidential Council），后者力挺分离主义组织南方过渡委员会（STC）。

近几周以来，南方过渡委员会发动闪电攻势，并席卷大片区域。

沙乌地先前发布声明，说分离主义者在叶门的攻势威胁到沙乌地国家安全、阿联的行为「极其危险」。

不久后，阿联发表声明，宣布「自愿终止剩余驻叶门的反恐人员」。