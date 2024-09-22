阿联领袖正式首访华府 加强与美战略关系

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（法新社杜拜22日电） 中东紧张局势加剧之际，阿拉伯联合大公国总统穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）预定明天首次正式访问华府，此行着重于寻求经济和技术方面的合作。

法新社报导，阿联总统顾问加尔加希（Anwar Gargash）表示，在阿联与美国的「战略关系」中，考量的是「经济首位、繁荣第一」。阿联希望其经济能从石油转向人工智慧（AI）等新技术发展。

穆罕默德将是阿联首位正式访问华府的现任总统。

白宫表示，穆罕默德排定会见美国总统拜登（Joe Biden）和副总统贺锦丽（Kamala Harris）。

美国官员表示，双方议程表重点是以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）在加萨的战争，以及非洲苏丹的冲突。阿联疑似在苏丹冲突中选边站，但阿联否认这项指控。

加尔加希表示，阿联与美国的双边关系是「我们最重要的战略关系」 ，尽管「有时大家喜欢把这段关系的部分紧张层面拿出来讲」。

阿联预计将成为加萨走廊（Gaza Strip）战后重建的主要金主；这个国家也与俄罗斯关系密切，曾拒绝谴责俄国2022年全面入侵乌克兰的行径。

阿联是少数与以色列建交的阿拉伯国家之一，而靠着石油财富、商业环境和国家稳定，在中东地区有着愈来愈大的影响力。

穆罕默德担任阿联实质领袖多年之后，于2022年5月就任总统。他向来与中国、印度维持强健的双边关系，今年已经访问过这两国。

今年4月，美国微软（Microsoft）宣布向阿联人工智慧巨头G42投资15亿美元；阿联当局则是同步放弃与中国在AI方面的合作。

加尔加希说：「我们为什么要押注科技？如果我们认定碳氢化合物（hydrocarbon）未来会退场，速度虽慢但必然如此，那么我们就必须找到其他收入来源。」（译者：纪锦玲）