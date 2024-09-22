立足瑞士 报道世界
登录

阿联领袖正式首访华府 加强与美战略关系

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社杜拜22日电） 中东紧张局势加剧之际，阿拉伯联合大公国总统穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）预定明天首次正式访问华府，此行着重于寻求经济和技术方面的合作。

法新社报导，阿联总统顾问加尔加希（Anwar Gargash）表示，在阿联与美国的「战略关系」中，考量的是「经济首位、繁荣第一」。阿联希望其经济能从石油转向人工智慧（AI）等新技术发展。

穆罕默德将是阿联首位正式访问华府的现任总统。

白宫表示，穆罕默德排定会见美国总统拜登（Joe Biden）和副总统贺锦丽（Kamala Harris）。

美国官员表示，双方议程表重点是以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）在加萨的战争，以及非洲苏丹的冲突。阿联疑似在苏丹冲突中选边站，但阿联否认这项指控。

加尔加希表示，阿联与美国的双边关系是「我们最重要的战略关系」 ，尽管「有时大家喜欢把这段关系的部分紧张层面拿出来讲」。

阿联预计将成为加萨走廊（Gaza Strip）战后重建的主要金主；这个国家也与俄罗斯关系密切，曾拒绝谴责俄国2022年全面入侵乌克兰的行径。

阿联是少数与以色列建交的阿拉伯国家之一，而靠着石油财富、商业环境和国家稳定，在中东地区有着愈来愈大的影响力。

穆罕默德担任阿联实质领袖多年之后，于2022年5月就任总统。他向来与中国、印度维持强健的双边关系，今年已经访问过这两国。

今年4月，美国微软（Microsoft）宣布向阿联人工智慧巨头G42投资15亿美元；阿联当局则是同步放弃与中国在AI方面的合作。

加尔加希说：「我们为什么要押注科技？如果我们认定碳氢化合物（hydrocarbon）未来会退场，速度虽慢但必然如此，那么我们就必须找到其他收入来源。」（译者：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
16
24 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
44
45 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Alexandra Andrist

随身摄像机：良好执法的必备利器，抑或侵犯隐私的威胁？

您在居住地是否曾遇到过执法人员佩戴的随身摄像机？在您看来，警务执法人员使用随身摄像机的做法，会给公众与警察之间的关系带来怎样的改变？

参与讨论
25
25 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团