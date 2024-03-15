降低环境冲击 法国拟遏制快时尚品牌

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（法新社巴黎14日电） 法国国民议会今天力挺一系列让低成本快时尚对消费者吸引力降低的措施，特别是来自中国量产制造商希音（Shein）等快时尚服饰。

法国环境部长贝修（Christophe Bechu）表示，这项表决使得法国成为全球第一个「立法限制超快时尚过度行为」的国家。

主要措施包括禁止这种最廉价的纺织品打广告，以及对低成本商品徵收环境税。

法国服装市场充斥廉价进口服饰，几家本土品牌已宣告破产。

不过，这项由与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）结盟的地平线党（Horizons）所提出的法案，主要论点在于环境问题。

地平线党议员维奥兰（Anne-Cecile Violland）表示，纺织业是高污染产业，占温室气体排放的10%，也是水污染一大来源。

她特别提到中国企业Shein及其「每天7200件新款服饰」是集约化时装生产的典型范例。

根据法案，法国将以服装生产量和新系列服饰转换速度等标准来判断什么算是快时尚。

这项法案仍须经参议院表决，一旦生效，政府将颁布命令来公布确切的标准。

快时尚制造商将被迫告知消费者其产品对环境的影响。

当局计划从明年起对每件商品徵收5欧元（约新台币172元）与快时尚生态足迹有关的附加费用，到2030年增加至10欧元，不过这笔费用不得超过商品标价的5成。

维奥兰说，这项费用的收益将用于补贴永续服饰的制造商，让他们更具竞争力。

国民议会也通过了一项限制快时尚打广告的措施，不过保守派议员维莫黑-马克（Antoine Vermorel-Marques）表示，「禁止纺织业打广告，特别是时尚业，将扼杀时尚」。