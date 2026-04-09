限制川普对伊朗动武权限 民主党议员受挫

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（法新社华盛顿9日电） 美国民主党联邦众议员为限制总统川普对伊朗动武权限，今天试图在程序会议通过1项决议案，但遭到共和党挡下。不过这仍反映美国国会内部对于川普处理中东冲突方式日益不满。

美国众议院少数党民主党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）寻求让1项与总统的战争权力有关的决议案以「一致同意」方式通过，也就是若无人反对便可免除记名投票。不过，这项提案如预期遭到众院多数党共和党籍会议主席驳回。

由于美国国会正处于为期2周休会，议员大多不在华府，因此杰福瑞斯今天的操作主要具有象徵意义，凸显民主党人不满川普未获国会正式授权便对伊朗开战。杰福瑞斯先前已呼吁议员出席会议。

然而，共和党议员显然对于挑战川普（Donald Trump）权限兴趣不大。他们有些人支持川普政府对这场冲突的处理方式，其他人虽对川普行动缺乏国会监督感到不安，但也不至于支持可限制川普军事行动的措施。

尽管如此，美国两党下周可能因此在国会进行更具决定性的对决，届时议员将结束休会返回，而民主党人打算力拚让决议案进行记名表决。杰福瑞斯曾说，他相信只要少数共和党议员倒戈就能通过。

而在联邦参议院，少数党民主党领袖舒默（Chuck Schumer）也已表达会采取相同努力，预料未来几天内就会进行表决。