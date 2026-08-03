雅典行李箱惊见英女尸 犯嫌盗刷金融卡落网

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（法新社雅典2日电） 希腊警方今天表示，本月在雅典一个行李箱内发现一名英国女子遗体后，在调查该起命案时已逮捕一名犯嫌。

警方在声明中表示，他们已逮捕一名26岁男子，媒体报导指出他是阿富汗公民，还说他已「坦承犯行」。 警方表示：「打击组织犯罪局警员已侦破这起命案，死者为38岁英国籍女子。她的遗体于7月18日在基普塞利（Kypseli）地区一栋废弃建筑物内的行李箱中被发现。」 警方指出，已依「蓄意谋杀、抢劫及违反枪械法规」等罪名立案侦办。 警方表示，媒体报导确认受害者为来自苏格兰的罗斯（Elisabeth-Jane Ross）。她于6月26日抵达希腊，随后住在彼里夫斯（Piraeus）地区的朋友家中直至7月10日，之后便前往雅典大都会区某处不明地点。

警方说：「调查发现，该名26岁犯嫌将受害人遗体装入行李箱后，运往该处废弃建筑。此外，在接下来的几天里，他还使用受害人的银行卡提领款项。」

根据报导，犯嫌供称当他发现受害者时，对方就已经身亡。

位于美国的国际刑警组织（Interpol）相关单位协助辨识受害者的指纹，英国国家打击犯罪局（National Crime Agency）与苏格兰警方的联络官也参与调查。

警方表示：「尽管遗体严重腐烂，且受到不利环境条件影响，（调查人员）仍设法辨识出属于受害者的可用指纹。」