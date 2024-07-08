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雪梨民宅大火夺3童命 父涉阻碍救援面临谋杀案调查

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（法新社雪梨8日电） 澳洲雪梨郊区1栋民宅7日发生火灾，警消人员获报后冲入火场抢救，竟一度遭屋内的爸爸拦阻。这场骇人的大火最终导致2名男孩及1名未满周岁的女婴不幸丧生。

法新社报导，新南威尔斯州（New South Wales）州警表示，7日凌晨，1栋位于雪梨西部郊区拉洛尔公园（Lalor Park）的民宅遭恶火吞噬，屋内有1名28岁男子、他的女性伴侣，以及7名未成年子女。

警消人员赶到现场后，该名28岁男子因「试图阻碍救援」而被逮捕。他目前正在警方看守下接受治疗。

凶杀案调查组（Homicide Squad）警司杜赫蒂（Danny Doherty）受访时称，该名男子应为3起命案负责，他阻碍救援的行为据称是「要在火灾发生时将孩子们留在屋内」。

警方指出，此案已朝家庭因素引发的谋杀案进行侦办。

不幸命丧火窟的3名稚子包括3岁和6岁男童，以及1名10月大的女婴。据警方说法，幸存的另外4个孩子年龄介于4岁至11岁，他们与29岁的母亲已被送往医院治疗，暂无生命危险。 新南威尔斯州州长柯民思（Chris Minns）今天表示，该名父亲的行为「非常可怕且毫无理智…孩子们本应在温暖、安全、可靠的家庭里生活，如今却已不在人世。」

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