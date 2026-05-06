雪梨海滩血案夺15命 凶嫌面临19项新增控罪

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（法新社雪梨6日电） 根据今天公布的法院纪录，澳洲雪梨邦代海滩（Bondi Beach）去年发生一起反犹太恐怖攻击，造成15人丧生，涉案男子目前面临一系列新增控罪。

24岁的阿克拉姆（Naveed Akram）被控于去年12月，趁许多家庭聚集在邦代海滩庆祝犹太「光明节」（Hanukkah）时开枪攻击。

阿克拉姆此前已被控数十项重罪，包括15项谋杀罪与恐怖主义罪行。

根据最新法院文件，他现在面临19项新增控罪，包括多项意图谋杀而开枪罪、意图谋杀而伤人罪，以及意图抗拒逮捕而鸣枪罪。

目前被关押在高度戒护监狱的阿克拉姆，尚未表明是否认罪。他的父亲、同时被指控为共犯的50岁男子萨吉德（Sajid），案发当场已遭警方击毙。

这起案件是澳洲30年来最惨重的枪击事件。在一场针对此案的大规模调查委员会展开公听会后，相关控罪细节随之曝光。

调查委员会主席贝尔（Virginia Bell）本周稍早表示：「我们在澳洲目睹反犹太主义急遽升温，这与其他西方国家的情况相似，且显然与中东局势有关。」

贝尔指出：「大众必须了解，中东局势竟能如此迅速地引发针对澳洲犹太人的丑陋敌意，而这仅仅是因为他们的犹太身分。」

这起枪击案引发澳洲全国对反犹太主义的反思，舆论对于当局未能保护犹太裔公民免受伤害感到极度愤怒。枪案发生后，澳洲政府宣布一系列枪枝管理改革措施，包括全国性枪枝回购计画。