青少年裸照丑闻缠身 BBC当家主播爱德华兹辞职

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（法新社伦敦22日电） 英国广播公司（BBC）今天表示，旗下知名新闻主播之一爱德华兹为遵守「医嘱」，今天辞去主播职位。9个月前他遭媒体踢爆涉嫌付钱给未成年男性，购买露骨照片。

现年62岁的爱德华兹（Huw Edwards）曾是BBC当家主播，举凡重大新闻都由他来播报，包括英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth）辞世、大选、王室婚礼等。然而，2023年7月上述丑闻首度曝光后，他就遭到停职。

BBC今天发布声明称：「爱德华兹今天请辞，并离开公司。」

「在公司服务40年后，爱德华兹解释，他是听从医师的建议而决定辞职。」

BBC声明指出：「公司已同意爱德华兹辞职，相信这样有助各方继续往前走。我们认为此时不宜发表更多评论。」

爱德华兹育有5个孩子。去年7月，「太阳报」（The Sun）率先披露这起占据新闻版面的丑闻后，他的妻子佛林德（Vicky Flind）曾表示，爱德华兹「患有严重心理健康问题」，并已住院治疗。

今年稍早，BBC也曾向受害男子的家属道歉。BBC说，爱德华兹曾在受害者仍是青少年时多次付钱给他，以购买后者的裸露照片。

为此，受害男子的家人于2023年5月向BBC投诉爱德华兹。

家人称，受害者在青少年时期曾与爱德华兹一起工作。这笔收入还造成受害者深陷毒瘾。

据报导，受害男子的身分从未被公开，不过他不承认自己曾向爱德华兹销售裸照；爱德华兹本人也尚未就此事公开发表评论。