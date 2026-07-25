青年运动宣称攻击沙乌地阿拉伯 中东再添新战线

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社沙那25日电） 伊朗撑腰的叶门「青年运动」（Houthi）今天声称对沙乌地阿拉伯发动飞弹攻击。数小时前，他们矢言报复沙乌地对其发动的攻击；随着中东战事扩大，区域冲突恐再升高。

法新社报导，利雅德（Riyadh）昨天攻击青年运动位于荷台达（Hodeida）的军事目标，据报造成2人受伤。此前这个叶门武装组织宣布对全球主要产油国沙乌地阿拉伯实施海上封锁，并攻击该国船只。

这波冲突升温，代表中东开辟新战线。自2月美国与以色列对德黑兰发动攻击后，战火已席卷整个区域；此外，伊朗也同步封锁沙乌地唯一的另一条海上通道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。

青年运动指控沙乌地让局势「危险升级」，并扬言必定会针对利雅德的行动做出回应。

青年运动旗下媒体Ansarollah今天清晨在Telegram上表示，1枚「叶门飞弹」的攻击在红海沿岸沙乌地南部城市吉赞（Jizan）引发火灾。

利雅德民防单位清晨也针对吉赞及扬布（Yanbu）地区居民发布「潜在危险」的简短警告，但数分钟后即解除。

这项警告发布前一天，沙乌地领导的联军表示，已攻击青年运动据点，并摧毁威胁商船的目标，以回应该组织对红海航运的攻击。

叶门安全消息人士告诉法新社，沙乌地攻击的目标包括荷台达的1处海军基地，以及卡马兰岛（Kamaran island）上的1座军营。

青年运动宣称本周稍早曾攻击2艘沙乌地船只，其中1起红海攻击事件已获利雅德证实。