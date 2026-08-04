非法移民涌入休达 摩洛哥疑刻意放宽管制

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（法新社突尼斯3日电） 西班牙北非飞地休达（Ceuta）上周爆发大批非法移民越境事件，目击者与专家向法新社表示，事件背后恐与摩洛哥放松边境管制有关。

若真如此，摩洛哥意图藉此达成哪些利益？以下为法新社对这起事件掌握的现况：

● 摩洛哥是否刻意放宽管制？

根据法新社采访的目击者说法，数以千计涌入边界城镇费尼迪克（Fnideq）的人，并未被路障拦下去路。

一位熟悉遣返行动的消息人士告诉法新社说：「路上有一般的宪兵检查站，但并未增设特别的部署。」

北非问题分析专家韦梅伦（Pierre Vermeren）指出，摩洛哥警方一向「有效率、组织严密且情资掌握完善」，他认为「若他们真想阻止人群前往边界，完全可以封锁道路。」

法新社点出，目前没有证据显示，摩洛哥最高层级有做出相关决策。

不过，总部在比利时布鲁塞尔的国际危机组织（International Crisis Group）北非区主任法比安尼（Riccardo Fabiani）认为，「目前已有足够迹象显示拉巴特（摩洛哥）当局有涉入这次危机」。

他指出，有来自摩洛哥移民的证词，以及「影片显示安全部队对满载非法越境者的大货车，在拦检上采取消极态度」；不过法新社无法查证这些影像。

一位熟悉此案的摩洛哥消息人士今天向法新社否认在陆路口岸有任何「放松」举动。前一天，摩洛哥内政部则把这起事件归咎于社群媒体的「恶意操作」与「错误资讯散布」。

面对外界对摩洛哥的质疑，有观察人士指出，这波非法跨境潮正值「登基日」（Throne Day）庆祝期间，当局通常会在此时强调王国的稳定。

摩洛哥王室目前尚未就这起非法跨境潮发表评论。

● 摩洛哥可能追求什么利益？

在韦梅伦看来，这是摩洛哥针对西撒哈拉（Western Sahara）议题「向西班牙发出的警讯」。

西撒哈拉过去为西班牙殖民地，这片土地数十年来大部分由摩洛哥控制，但获得阿尔及利亚支持的独立组织「波利萨里欧阵线」（Polisario Front），则持续为当地撒哈拉威人民争取独立，双方多年来持续冲突。

韦梅伦认为，西班牙总理近期访问阿尔及利亚首都阿尔及尔（Algiers），可能激怒了摩洛哥。

2021年两国爆发外交争端时，也曾出现类似跨境人潮激增的情形，当时两天内有超过1万人自摩洛哥非法涌入休达。

当时的争端起因于西班牙决定接收波利萨里欧阵线的一名领袖入境接受治疗。

直到2022年西班牙放弃长期中立立场、转而支持摩洛哥针对西撒哈拉的方案，危机才告结束，但也因此引发西班牙与阿尔及利亚之间的外交裂痕。

另一个关键议题是，摩洛哥自1956年独立以来，从未承认休达及麦里亚（Melilla）等西班牙在北非的飞地为西班牙领土，并一直主张拥有其主权。

法比安尼表示，这次事件再次提醒「西班牙，休达仍是有争议的地区且防守困难，西国需要摩洛哥来维护其在当地的利益」。