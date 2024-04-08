非洲从南跑到北 英狂男1天1全马

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（法新社突尼西亚安吉拉角7日电） 在351天内跑了相当于385场马拉松的距离，并克服健康、签证、武装抢劫等重重考验后，从非洲最南端出发的英国男子库克今天抵达非洲最北端。

库克（Russ Cook）今天傍晚抵达突尼西亚的安吉拉角（Cape Angela），此处有一座标示「非洲大陆最北端」的雕塑。

完成这趟超过1万6000公里的史诗般旅程，让库克不负「史上最硬男子」的封号。

库克认为，他是史上第1个靠双脚跑遍非洲大陆的人。

27岁的库克去年4月22日从南非最南端出发，当他抵达安吉拉角时，一共跨越了16个国家，留下超过1900万步足迹，相当于在351天内跑完385场马拉松。

他一路穿越山脉、热带雨林和撒哈拉（Sahara）等沙漠。

库克的壮举已为慈善机构Running Charity和Sandblast募得超过55万英镑（约新台币2279万元）善款；Sandblast致力于唤起各界对西撒哈拉（Western Sahara）撒哈拉（Saharawis）原住民的关注。

这趟旅程对库克这名极限跑者来说，不仅是跑步那么简单而已，他和团队在安哥拉遇上持枪抢劫，他本人也曾在取得阿尔及利亚签证时遭遇困难，险些让整个计画毁于一旦。

当库克抵达撒哈拉后，为了躲避烈日，他必须选在夜间跑步。到了奈及利亚时，库克身体出现疼痛，医师嘱咐他要减少每天前进的里程数，但他仍坚持向前迈进。