非洲是全球疟疾重灾区 5月起获低价疫苗

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（法新社普恩9日电） 世界最大疫苗生产商「印度血清研究所」将从5月开始，在非洲提供低价的新型疟疾疫苗，以支持这场对抗疟疾的战斗。疟疾是全球最致命的传染病之一。

印度血清研究所（Serum Institute of India）今年计划运送2500万剂与英国牛津大学（Oxford University）研究员共同研发的新疟疾疫苗R21。

印度血清研究所执行长普纳瓦拉（Adar Poonawalla）表示：「我们第1年就以每剂4美元或更低价格，提供非洲大陆这些疫苗。随着生产规模扩大，我们或许能再进一步压低这个价格。」

根据世界卫生组织（WHO），疟疾是透过疟蚊叮咬传播，每年导致逾60万人死亡，其中95%死者是在非洲。疟疾对幼童更为致命，每年因疟疾死亡的人数中，将近50万是5岁以下的非洲儿童。

普纳瓦拉说：「理想上，我们应为具最高染疫风险的人接种疫苗，这是我们的目标。」他也指出，R21疫苗产量最终将能达到年产1亿剂。

大部分疫苗将由联合国儿童基金会（UNICEF）及全球疫苗免疫联盟（Gavi）采购及分配。

联合国儿童基金会发言人说，查德、中非共和国、刚果民主共和国、莫三比克及南苏丹将是首批获得R21疫苗的5个国家，乌干达与奈及利亚计划今年稍晚引进该疫苗。