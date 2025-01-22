非洲沙赫尔3国将合组部队对付圣战士

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（法新社尼日首都尼阿美21日电） 官员今天表示，非洲沙赫尔（Sahel）地区3个军政府统治的国家将联手组建一支5000人部队，对付多年来困扰这些国家的圣战士暴力。

尼日国防部长表示，布吉纳法索、尼日和马利将在数周内组建「统一部队」。

这3国都是前法国殖民地，军方在2020至2023年间发动政变推翻了文人政府。

政变后，这3国与法国保持距离，并在去年成立「沙赫尔国家联盟」（Alliance of Sahel States，AES）。

尼日国防部长莫迪（Salifou Mody）接受电视访问时表示：「在这个共同空间里，我们的部队将能共同介入。」他说，这支由5000人组成的部队「几乎准备好了」。

他说，「这支联合部队不仅将拥有自己的人员，还将拥有空中、地面和情报以及协调系统」，应该会在数周内启用。

这3国位于非洲西北部，总面积约280万平方公里，约是法国面积的4倍。

10年来，这几个国家都遭受与盖达组织（Al-Qaeda）或伊斯兰国（Islamic State）结盟的圣战士攻击，尽管有法国军队协助，这些政府仍无法根除暴力。

莫迪表示：「我们身处同一个区域，面临同样类型的威胁，尤其是犯罪集团的威胁。我们必须联手。」