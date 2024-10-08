非西方世界笔耕者被看好摘诺贝尔桂冠

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（法新斯德哥尔摩8日电） 诺贝尔文学奖自1901年首次颁发以来，文学桂冠几乎由西方世界的作家包办；不过，专家说，负责颁发诺贝尔文学奖的瑞典学院（Swedish Academy）今年可能青睐非西方世界的笔耕者。

诺贝尔文奖（Nobel Prize in Literature）设立以来，多半颁发给欧洲男性作家，历来120位诺贝尔文学奖得主中，仅17位是女性，当中8位是集中在过去20年间。

若以语文区分，以英文创作的文学奖得主占30位，法文占16位，而阿拉伯文的得主仅一位，他就是1988年获奖者埃及作家马贺福兹（Naguib Mahfouz）。

斯德哥尔摩大学（Stockholm University）文学教授法兰岑（Carin Franzen）表示，以中国的文坛为例可说是人才辈出，却没有体现在诺贝尔文学奖颁发史上。莫言是最近一位获得诺贝尔文学奖的中国籍作家，但是他得奖也已经是12年前的往事了。

本届诺贝尔文学奖得主将于当地时间10日下午1时（台湾时间晚间7时）揭晓，因主办单位并未公布入围名单，谁将是瑞典学院属意的得奖者传闻不断。

许多人相当看好中国作家残雪将摘桂冠，她也是多个博彩网站下注的热门人选。残雪被誉为「中国的卡夫卡（Franz Kafka）」，她的实验性风格擅长把平凡转变为超现实。除此之外，澳洲小说家穆南（Gerald Murnane）也被看好。

瑞典文学界盛传的其他热门人选还包括，匈牙利作家卡撒兹纳霍凯（Laszlo Krasznahorkai）、罗马尼亚诗人和小说家卡塔雷斯库（Mircea Cartarescu）、肯亚作家詹姆士．恩古吉（Ngugi wa Thiong’o；born James Ngugi），以及日本作家村上春树。