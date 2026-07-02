靠家族加密货币活动进帐12亿美元 川普称任内全民获利

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（法新社安德鲁联合基地1日电） 最新财务披露文件显示，美国总统川普去年透过家族经营的加密货币活动获利12亿美元（约新台币382亿元），川普今天为此辩护，声称在他执政期间「每个人都获利」。

川普首度搭乘卡达赠送的新空军一号（Air Force One）专机时，驳斥外界指责他利用总统职位为自己图利的批评。

川普在华府近郊的安德鲁联合基地（Joint Base Andrews）向媒体表示：「你知道我为什么能获利？因为股市上涨，每个人都获利。」

这位80岁的共和党人说，他的收入都已托管于盲目信托（blind trusts），确保他无法藉由影响政府政策来增加个人财富。

川普说：「我不会插手自己的（财务），我们有基金管理我的资金。我在当总统之前就赚了很多钱，他们拿我的钱投资，我不会和他们讨论。」

尽管这些收益与他重返白宫首年推出的加密货币企业有关，川普仍坚称他的财富来自过去的职业生涯。

他说：「我不知道我在政坛还是商界的职涯比较成功，但我在商界有出色的成绩，你们都看得到现金流，也报导过很多事情。」

「所以我们大家都在获利。我会获利是因为我本来就有很多资金和很多现金。」

根据美国官箴局（Office of Government Ethics）昨天公布的财务披露文件，川普2025年与新创公司世界自由金融公司（World Liberty Financial）的关系，为他带来近5亿5000万美元的收益。

世界自由金融公司是2024年9月由川普的儿子们与川普中东特使魏科夫（Steve Witkoff）的儿子共同创办。

川普的儿子小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）与艾瑞克．川普（Eric Trump）今天与他们的父亲一同搭上新的空军一号专机。这架专机由卡达捐赠，也引发道德质疑。

这份长达927页的文件也提到，川普靠着川普币（$TRUMP）加密货币相关授权协议，获得6亿3500万美元的权利金。川普币是川普在2025年1月总统就职典礼前数小时发行。

财务披露文件显示，川普也从一系列品牌商品销售赚取数百万美元，包括保险杆贴纸与圣经。

根据「富比世」（Forbes）杂志，川普的加密货币相关活动是他个人财富翻了近3倍的主因，他的身家在2024年到2026年间，从23亿美元增至65亿美元。

在位期间，川普颁布相关产业松绑措施，带动资产价格攀升。

白宫今天发表声明表示，川普「自豪地让美国成为全球加密货币之都」。首席副新闻秘书凯利（Anna Kelly）在提供给法新社的声明中说：「总统或他的家人从未、也永远不会涉及任何利益冲突。」