靠川普演说「明牌」赚近300万 提词机操作员遭停职

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社华盛顿16日电） 白宫今天表示，美国总统川普已将一名提词机操作员停职，因这名人士遭控在预测市场对川普的演说内容进行下注。

美国广播公司新闻网（ABC News）报导，培瑞斯（Gabriel Perez）涉嫌在预测市场Kalshi针对总统演说中会出现的特定字词下注，据称获利超过9万美元（约新台币290万元）。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）告诉记者：「我知道这则报导，总统也知情，我已经和他谈过这件事。他认为这非常令人遗憾，坦白说，这是一件可耻的事。」 李威特还说，这名提词机操作员已被处以无薪行政休假，且「不会再于白宫工作」。

Kalshi表示，因分析师察觉到异常状况，已向美国监管机构商品期货交易委员会（CFTC）通报与川普演说相关的可疑交易活动。

Kalshi执法主管狄诺特（Robert DeNault）在给法新社的声明中表示：「我们的监控团队在平台展开调查后立即标记这些交易，并将相关情况转交给商品期货交易委员会。」

Kalshi表示，这名提词机作员获利超过9万美元，在被提领前就已遭平台冻结，而他目前正就和解事宜进行谈判。