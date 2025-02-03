面临俄罗斯威胁 欧盟北约与英国领袖讨论防务

afp_tickers

3 分钟

（法新社布鲁塞尔3日电） 美国总统川普要求欧洲盟友大幅提高国防支出之际，欧盟领袖今天与英国首相和北大西洋公约组织（NATO）首长会面，商讨面临俄罗斯侵略威胁下，如何强化欧洲防务。

这次峰会创下「三个第一」，这不但是美国总统川普宣誓就职以来欧盟27国领袖首次开会，也是欧盟领袖第1次防务峰会，同时也是英国脱欧后欧盟领袖第1次和英国首相开会。

自俄罗斯近3年前全面入侵乌克兰以来，欧洲国家已经大幅提高军事支出。

但在越来多警示称莫斯科可能在未来数年攻击特定欧盟成员国的情况下，欧盟官员坦承他们强化国防的速度仍不够快。

川普重返白宫，也对欧洲带来冲击。川普曾说，欧洲不能再把美国的保护视为理所当然。

川普坚持北约国家将当前国防支出在国内生产毛额（GDP）占比提高1倍以上至5%。这个目标对许多国家可谓遥不可及。

川普也矢言要迅速终结俄乌战争。这不禁让欧洲人担心川普会让欧洲边缘化，并迫使基辅接受不利的协议。

川普还扬言买下丹麦半自治领土格陵兰岛。丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）上周出访盟友寻求支持，预期她也将在本次峰会就格陵兰岛议题寻求共识。

与此同时，峰会也将针对川普誓言对欧盟课徵关税议题展开讨论，欧盟已称将会以牙还牙。

鉴于俄罗斯的威胁日近，欧洲普遍认为必须加强防御，问题在于目前尚未就具体强化方式达成共识。

布鲁塞尔预估，欧盟须在未来10年内额外投入5000亿欧元的国防支出。

但针对国防资金的来源、欧盟资金是否只能用于采购欧盟国家生产的武器，以及北约应扮演何种角色，欧盟内部意见分歧。

欧盟成员国也在地缘政治问题上意见相左，距离俄罗斯较近的国家已开始采取更多行动。

欧盟的1名外交官指出：「这次峰会若不讨论重要的资金问题，那就只是另一场行礼如仪的政治大拜拜活动。」