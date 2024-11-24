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面临强烈反对 澳洲开罚未控管假讯息社媒计画喊卡

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（法新社雪梨24日电） 澳洲通讯部长罗兰德今天表示，澳洲将放弃对未能阻止假消息散播的社群媒体公司，处以相当于公司全球营收最高5%罚款的立法计画。

罗兰德（Michelle Rowland）在声明中表示：「根据公众声明和与参议员的交流，显然没有途径来透过参议院对这项提案进行立法。」

罗兰德说，在参议院遭到强烈反对后，她已经放弃了这项法案。

罗兰德表示，这项法案原本可以「带来前所未有的透明度，让大型科技公司对其系统和流程负责，避免且尽量减少有害的错误讯息与假消息在网路上流窜」。

罗兰德说，大约4/5澳洲人希望解决假讯息流窜的问题。

根据天空新闻（Sky News），自由党／国家党联盟（Liberal-National）以及澳洲绿党（Australian Greens）和中立参议员都反对这项立法。

这项拟议的法案，尤其点燃了科技大亨马斯克（Elon Musk）的怒火；他9月将澳洲中间偏左的工党政府比作「法西斯分子」。

根据21日向澳洲议会提交的另一项法律，社群媒体公司如果无法让儿童远离其平台，将可能被处以超过3000万美元罚款。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

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