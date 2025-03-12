面对川普与蒲亭 欧盟8000亿欧元国防计画能否吓阻俄罗斯

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（法新社布鲁塞尔11日电） 面对来势汹汹的俄罗斯和不可靠的美国，欧洲联盟正在推动一项庞大计画来加强其防御能力，布鲁塞尔说，这项计画可能释出高达8000亿欧元（约新台币28.7兆元）资金。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天表示：「幻想的时代已经结束。我们需要加强欧洲国防。我们现在就需要。」

然而，欧盟将如何接近这项耗资惊人的庞大计画，依然存在许多重大问题。

即使欧洲确实将资金投入实际行动中，是否足以吓阻俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）并取代美国的军事力量？

● 现在就要行动

自俄罗斯2022年全面入侵乌克兰以来，欧盟国家已增加了军事开支，随着美国总统川普重返白宫，加剧了提高军费的紧迫性。

川普暂停军援乌克兰，震惊欧洲，并且引发外界担忧他可能实施一项让莫斯科更加大胆的和平计画。

更令人不安的威胁是，华府可能不再支持其北大西洋公约组织（NATO）盟友，欧洲也不再能依赖美国数十年来的保护。

如果美国从欧洲撤军，可能会带走抵御莫斯科所需的大量重要武器和人力。

智库布鲁塞尔欧洲暨全球经济研究所（Bruegel）估计，欧洲若要在没有美国帮助的情况下吓阻俄罗斯，每年需要在国防上额外支出2500亿欧元，并增派30万大军。

● 欧盟的计画

欧盟上周公布的提案是基于两项要素。其一是松绑预算规则，让各国政府增加国防开支，此举本身毋须花费更多资金。

然而范德赖恩表示，如果欧盟国家藉此将国防开支增加至占国内生产毛额（GDP）的1.5%，未来4年可筹集高达6500亿欧元的资金。

其二是布鲁塞尔提议向成员国提供高达1500亿欧元的欧盟支持贷款。

范德赖恩表示，鉴于欧洲希望强化自己的军火工业，欧盟国家应该一同把钱花在购买欧洲生产商制造的重要武器。

除此之外，布鲁塞尔的计画也将允许成员国重新调整用于贫困地区的资金，并取消其贷款部门对国防投资的限制。

● 欧洲能够兑现吗？

鉴于计画的大部分内容，必须仰赖欧盟各国政府加强采取行动，因此主要是由各国当局负责，而非布鲁塞尔。

欧洲主要强国德国已表示将严阵以待，下一任总理梅尔茨（Friedrich Merz）可能会寻求在国防和基础建设方面投入数千亿美元。

但这项举措已在柏林遭遇政治障碍，而法国和义大利等其他欧洲国家也为债台高筑所苦。

华府智库德国马歇尔基金会（German Marshall Fund）的赖瑟（Ian Lesser）说：「这里最大的变数是国家决策，大部分的资金都由各国政府掌控。」

「过去几周情势发生了变化，愈来愈明显的是，各国政府更加坚定承诺。」

快速重整军备的一个障碍，或许是欧洲是否只想将资金用于国内，因为人们日益认为美国不再是值得信赖的伙伴。

赖瑟说：「限制可能不只是金钱，也可能是供应，因为欧洲仍然缺乏国防工业能力」。

「目前增强国防能力的最快方法，仍是购买现成的美国军备。」

● 这就够了吗？

在俄罗斯引发欧洲自二战以来最大规模的冲突3年后，布鲁塞尔坚称欧盟终于开始认真看待国防问题。

但在经历了无数次虚无飘渺的希望之后，人们认为欧盟可能无法实现所需的巨大变革。

布鲁塞尔欧洲暨全球经济研究所的沃尔夫（Guntram Wolff）说，欧盟迄今为止的计画「只是未来讨论的第一步」。

他告诉法新社：「方向是正确的，但还不够。」

范德赖恩预计在下周欧盟峰会前，对她的提案进行具体阐述，并将公布「大幅」增加融资的进一步方案。

一名欧盟外交官表示：「我们目前只有一个概念轮廓。我们仍在等待深入探讨细节。」

有些国家正在推动更雄心勃勃的欧盟联合借贷计画，类似于COVID大流行期间设立的巨额复苏基金，然而截至目前，其他国家都坚决反对。

沃尔夫说：「真正能扭转局面的是一项联合借贷计画，聚焦于我们不具备的能力，以填补与美国的差距。」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）