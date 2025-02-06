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韩国各机场将安装探鸟设备

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（法新首尔6日电） 济州航空去年底发生179人罹难的韩国历来最严重空难，初步调查报告提及失事班机机师曾因鸟击而呼救。韩国当局今天表示，将下令境内所有机场安装热成像摄影机和鸟类探测雷达。

这起空难发生后，当局对全国机场展开特别安全检查，上述新计画是其中一环，同时将就特别易吸引鸟类的设施展开全面性调查。

国土交通部指出：「所有机场将装设至少一部热成像摄影机。」声明表示，目标明年起开始推动相关计画，同时也将部署移动式声波驱鸟器，主要用以因应「中大型鸟类」。

国土交通部并表示：「所有机场将安装鸟类探测雷达，以提升早期发现远距飞鸟的能力，同时改善飞行器的反应能力。」

鸟类探测雷达将侦测飞鸟的体型大小与移动路径，这些资讯将会传送给航管人员，进而向机师传达。

国土交通部同时表示，将就迁移易吸引飞鸟的设施「建立法律基础」，例如厨余处理厂与果园，让这些设施远离机场，并且针对新建设施订定管制距离。

韩国当局于1月25日公布济州航空空难初步调查报告指出，虽然机师通报遭鸟击的确切时间仍待查证，不过这架失事客机「执行重飞期间，曾因鸟击而发出3次Mayday紧急求救讯号」、「检查两具发动机后，发现均附着羽毛和鸟血」。

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