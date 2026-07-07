韩国打击网路假讯息新法生效

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（法新社首尔7日电） 韩国为打击网路假讯息而修订的新法律今天起生效，累犯者将面临加重处罚，不过也有人担忧这恐抑制言论自由。

随着韩国社会日益担忧网路假讯息，新法要求主要网路平台建立新应对机制。

不过，反对党政治人物、公民团体与媒体专家警告，这项法律恐抑制言论自由，并为有政府影响力介入的审查打开大门。

韩国先前是依据一般诽谤法律与民事损害赔偿处理假讯息，并未针对所谓「假新闻」建立明确法律框架。

随着修订「资讯通信网法」，韩国加入全球多国行列，试图应对网路上的大量假讯息，这些虚假内容恐在现实生活中造成严重后果。

根据新法，蓄意散播非法虚假或受操纵资讯的网路使用者，最高可判赔实际损害金额的5倍。

若散布内容经法院认定为非法，累犯者将面临最高10亿韩元（约新台币2100万元）罚款。

韩国业者Naver、Kakao及美国科技巨擘谷歌（Google）和Meta等平台必须建立供用户检举虚假或受操纵资讯的机制，并每6个月公布透明度报告，说明受理的投诉与处理情形。

然而反对者警告，新法并未明确定义何谓虚假或受操纵资讯，实施初期恐导致执法范围过于广泛，带来不确定性。

韩国记者协会（JAK）也呼吁建立保障机制，确保符合公共利益的报导与新闻采集不受压制。