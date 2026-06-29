韩国打造新半导体聚落与AI资料中心 将投入1.2兆美元

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（法新社首尔29日电） 韩国将在未来几年投资近1.2兆美元，以打造新半导体生产基地与人工智慧（AI）资料中心。

韩国总统李在明（Lee Jae Myung）今天发表这项公私合作计画时指出：「速度是唯一生存之道。我们必须比其他任何国家更快确保AI核心要素。」

韩国政府表示，三星电子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK hynix）将在国内西南部的新半导体生产基地，投资800兆韩元（约新台币16.6兆元）。

另外，韩国政府也宣布将在未来10年内，砸下1000兆韩元（约新台币20.6兆元）投资AI资料中心。

这些投资计画与李在明试图将产业发展扩展至首都圈以外地区的施政方针一致。

产业通商部长金正官（Kim Jung-kwan）今天表示，三星与SK海力士的投资计画将包含4座晶片厂，并将把西南部地区发展成为第二个半导体聚落。

根据金正官简报内容，三星和SK海力士将在这个规模800兆韩元投资计画下，各兴建2座晶片厂。

● 扩大产能

金正官也指出：「许可证审查与兴建时程将大幅缩短，以迅速扩大生产能力。透过这个方式，我们将在记忆体半导体领域维持压倒性的市场领导地位，以及保持明显的技术领先地位。」

科技部长裴庆勋（Bae Kyung-hoon）也宣布，2029年以前，韩国将在AI资料中心方面，投资550兆韩元。

裴庆勋说：「而在2035年以前，将增建一座10吉瓦（GW）的AI资料中心，届时AI资料中心总发电容量将超过18.4吉瓦，而总投资金额将突破1000兆韩元。」

这项新投资是韩国迄今规模最大的投资案。

包括光州和全罗道在内的西南部地区是韩国传统自由派大本营，长期以来发展落后于工业化程度较高的东南部。两个地区的差距可以追溯到1960年代和70年代前总统朴正熙统治时的经济快速发展期。

然而，世宗大学（Sejong University）工商管理教授金大正（Kim Dae-jong，音译）警告，倘若没有提供企业自愿搬迁的诱因，这项巨额投资恐怕会适得其反。反而可能损害韩国的半导体竞争力。

金大正指出：「至关重要的是要尽量减少企业面临高达数百兆韩元的财务负担，以及时间相关风险。」

● 再生能源

分析师表示，西南部拥有丰富的再生电力资源，这使得企业有可能履行其提高绿色能源使用率的承诺

但他们警告，在远离首尔周边现有工业基地的地点，从零开始建立一个全新的半导体制造生态系统，恐需要一段时间和大量的投资。

韩国祥明大学半导体工程教授李钟焕（Jong-hwan Lee，音译）告诉法新社：「从头开始建立生产线可能需要5年以上的时间。」

他说：「最大的挑战在于，多数熟练的劳工和供应商仍集中在首尔首都圈周边。」

外界也提出对半导体产业庞大用水需求的疑虑。李在明27日在社群媒体X上写道：「评估显示，该地区每日供应100万吨工业用水具有可行性。」