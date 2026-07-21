韩国政府：年底前推出免费AI聊天机器人

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（法新社首尔21日电） 韩国计划今年将推出一款采用本土开发技术、免费的人工智慧（AI）聊天机器人服务，希望降低民众对于外国AI平台的依赖。

根据市场研究公司Wiseapp-Retail 2月调查结果显示，韩国5100万人口约半数使用生成式AI服务，其中绝大多数（近2300万人）使用由美国AI公司OpenAI开发的ChatGPT。

随着这项技术的普及，各国对于开发本土AI模型以满足自身安全、隐私和商业利益的所谓「AI主权」也越来越关注。

科学技术情报通信部发言人今天表示，政府正推动一项倡议，目标于年底前推出一款通用型AI聊天机器人，以及能够执行更复杂任务的AI代理人。

该部部长裴庆勋在记者会中表示，若要说服使用者放弃目前付费使用的外国AI服务，就必须提供更优质服务。

他表示，在「全民AI」（AI for All）计画下，政府首要之务在于整合公共AI代理服务，提供在现有外国平台上缺乏的功能。

韩国计划从明年起进一步将这套系统扩展成为个人化AI代理人，能够协助用户执行诸如资产管理、学习辅助及退休规划等任务。

韩国总统府政策室长金容范今天在脸书发文表示，免费提供本土AI服务能鼓励使用者采用国产平台，累积需求和资料，进一步带动本土AI市场发展。

金容范表示，公共AI代理人还能协助民众确认和申请相关政府服务。