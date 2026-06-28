韩国狗肉禁令将上路 大批食用犬去向成谜

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（法新社平泽28日电） 韩国禁食狗肉法律将于明年2月生效，随着禁令逼近，其产业规模迅速缩水，然而数以十万计原为食用目的饲养的犬只去向成谜，前食用犬养殖业者及动保团体推测大部分可能已被宰杀。

韩国2024年1月立法禁止饲养、屠宰和贩售食用犬，该法将于明年2月生效，违法者最高可能被判处3年刑期。

韩国政府数据显示，2024年全国饲养约40万至45万只食用犬；农业部如今估计，养殖场仅剩约2万只。

根据农业部，截至5月，已有1265间食用犬养殖场申请结束营业，约占总数82%。

为协助业者转型，政府提供每只最高60万韩元（约新台币1.25万元）补助，鼓励业者减少饲养食用犬，但相关当局并未追踪这些犬只的去向。

一名国会议员取得的资料显示，截至2月，仅623只食用犬被认养，不到500只被送往收容所。

动保团体与前养殖场业者认为，多数其他犬只很可能已被宰杀。

动保团体CARE代表金永焕（Kim Young-hwan，音译）表示，这样的可能性「令人愤怒」，但现实是国内动保团体缺乏资源，难以救援更多犬只。

前养殖场业者朱荣奉（Ju Yeong-bong，音译）向法新社坦言，他认为那些去向不明的犬只「恐怕早已被食用」。

他也提到：「这项政策是出于政治因素强推，缺乏有意义的对话，也没有采取足够措施保障我们的生计。」

朱荣奉指出，许多前养殖业者正尝试转行，改养其他牲畜，但冗长的政府审核程序让转型变得相当困难。

动保团体PNR负责人兼律师朴周连（Park Joo-yeon，音译）谈到，对倡议人士而言，立法不仅终结食用狗肉行为，也填补食用犬饲育规范上的「长期漏洞」。

有别于牛或猪只，韩国法律不曾将狗列为牲畜，这意味着狗肉产业数十年来一直没有受到人道饲养及屠宰等规范约束。