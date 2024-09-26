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韩国补贴狗肉业者结束营业 盼助近50万毛孩找新家

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（法新社首尔26日电） 韩国农林畜产食品部今天表示，将协助近50万只为食用目的繁殖的犬只寻找新家。政府将进行补贴并创造诱因，协助业者为预计2027年初生效的吃狗肉禁令预作准备。

狗肉长期以来是韩国料理一部分，据社运人士表示，每年有多达100万只狗遭到宰杀和贩售。不过，随着更多韩国人把狗当宠物养，狗肉消费量近年来大幅下降。

路透社报导，由于社会上对于动物福利的意识抬头，吃狗肉人口愈来愈少，韩国国会1月通过禁止食用和贩售狗肉的法案，终结这项长达数百年历史的争议性传统。

农林畜产食品部今天表示，同意于2027年大限前关闭的养殖场，政府为每只狗提供22万5000韩元到60万韩元（约新台币5079元到1万3545元）不等的补偿费。

农林畜产食品部声明指出：「为积极减少目前为食用目的繁殖的46万6000只狗数量，我们计划鼓励养殖场自愿限制繁殖。」

农林畜产食品部副部长朴范洙（Park Beom-su，译音）指出，政府已经临时提拨约1000亿韩元协助5898家养殖场、屠宰场、餐厅、经销商及其他业者结束其业务。

政府也将鼓励民众领养这些犬只或是重新安置它们到安全处所，避免它们在吃狗肉禁令生效之前遭到屠宰。

韩国有逾1500家犬只繁殖场、逾200家屠宰场，约2300家餐厅仍对消费者提供狗肉。

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