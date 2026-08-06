韩国警方突搜足协办公室 调查世界杯教头任命争议

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（法新社首尔6日电） 韩国警方今天突击搜查韩国足球协会，作为调查世界杯国家队总教练任命案的其中一环。韩国代表队在本届世足表现不理想，无缘晋级32强淘汰赛。

警方发言人告诉法新社，警方在韩国足球协会（Korea Football Association）办公室展开「搜索与扣押行动」，调查在聘任前总教练洪明甫（Hong Myung-bo）过程中涉嫌「妨碍业务」的指控。

在美国、墨西哥与加拿大合办的48队世界杯中，韩国在小组赛以0比1爆冷不敌南非遭淘汰，57岁的洪明甫随后于6月请辞。

韩国足球协会2024年聘任洪明甫一事早已引发质疑，但自韩国无缘晋级世界杯32强淘汰赛后，各界开始拿放大镜检视此任命案。

发言人告诉法新社，首尔警方表示，金融犯罪调查人员「正在调查聘任洪明甫的过程中，是否涉及妨碍业务的指控」。

韩国媒体报导，有关当局正在调查韩国足协高层是否不当干预洪明甫任命案，此举涉嫌违反内部规则。

韩国媒体曾称2026年世界杯代表队为「黄金世代」，并对拥有前托登罕热刺（Tottenham Hotspur）球星孙兴?、拜仁慕尼黑（Bayern Munich）后卫金玟哉（Kim Min-jae）以及前巴黎圣日耳曼（Paris Saint-Germain）中场李刚仁（Lee Kang-in）的阵容寄予厚望。

7月底，洪明甫遭一个国会议员委员会传唤时，他在会中表示，对于代表队表现不佳，他将「负起全部责任」。

韩国总统李在明（Lee Jae Myung）则发表声明，将世足失利归咎于被提拔到领导阶层的「无能之辈」，暗指「忠诚与派系主义」玷污了足坛高层的人才遴选。

在世界杯对上南非的关键比赛中，洪明甫在上半场决定让孙兴?坐板凳，让许多球迷感到困惑与愤怒。6月，洪明甫结束世界杯比赛返国时，韩国球迷在机场报以嘘声并高喊「洪明甫下台！」，同时为在他后面出现的球员鼓掌喝采。

洪明甫坦言，他难以理解究竟哪里出了问题。

在上月的国会听证会上，国会议员也声称洪明甫的薪资高达38亿韩元（约新台币8281万元），据称在国家队总教练薪资中属于高标。洪明甫当时表示这个数字有误，但拒绝透露正确金额。