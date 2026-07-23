韩国选管会遭搜索 官员恐涉窜改投票率数据

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（法新社首尔23日电） 韩国调查人员今天突袭搜索中央选举管理委员会（选管会），因迹象显示官员在6月地方选举中涉嫌窜改投票率数据。这项搜索行动已由检警联合小组发言人证实。

发言人补充说，联合小组「正对涉案人员进行搜索与扣押」。

韩国6月3日举行地方选举，数十间投票所出现前所未见的选票短缺。这起争议导致选管会委员长卢泰岳请辞，同时引发要求重新选举的示威。韩国总统李在明已下令「彻底」调查此事。

在针对此乱象展开的调查中，检警联合小组表示，因官员涉嫌伪造投票率数据，调查人员今天突袭搜索选管会办公室。

联合小组发言人表示：「迹象显示，中央选举管理委员会与京畿道选举委员会官员，在地方选举期间输入不实的投票率数据。」

调查人员正在追查是否有部分官员操纵选举统计系统，藉以更正当天稍早出现的投票率数据错误。

根据选管会规定，任何对已通报投票率数据的更正，都须经过正式审核。

调查人员怀疑，部分官员在多个投票所调整数据以维持总数一致，同时等待实际投票人数追上，藉此绕过必要的通报程序。

韩联社报导，举例来说，如果某投票所误将100人的投票数据输入成1000人，调查人员认为，官员会将多出的900票重新分配至其他投票所，期待后续的投票将差距缩小。

分析人士指出，选管会是一个外部监督有限的宪政机构，长期以来，在内部纪律与核查机制存有落差。

根据选管会提供给1名国会议员办公室的数据，选票短缺问题导致至少90名选民在6月3日当天无法投票。

特别调查小组表示，2名选举官员涉嫌伪造官方电子纪录，已被正式列为调查对象。

「我们将调查这起被指控的操纵行为，是否延伸至第一线工作人员以外，以及选举高层官员是否知情或核准这些行为。」

若这些指控属实，将是选管会的统计系统首次证实遭到操纵。