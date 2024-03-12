韩媒：因间谍罪遭俄逮捕南韩人为传教士

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（法新社首尔12日电） 韩联社今天报导，昨天传出因间谍罪嫌已遭俄罗斯当局逮捕的南韩男子，是一名在当地协助北韩人「脱北」的传教士。南韩外交部今天则表示，这名男子正获得「必要的领事协助」。

俄罗斯官方通讯社塔斯社（TASS）昨天引述执法机关消息指出，名叫白元顺（Baek Won-soon，译音）的南韩男子因涉嫌「将（俄国）国家机密转交给外国情报单位」，今年稍早在俄国远东城市海参崴（Vladivostok）被捕。

根据塔斯社报导，白男2月底从海参崴移送到俄罗斯首都莫斯科接受进一步侦讯，目前被拘留在当地恶名昭彰的列福尔托沃（Lefortovo）监狱。报导还说这起案件属于「最高机密」，且是首位南韩公民因间谍罪名遭到俄国逮捕。

韩国媒体先前报导，白男是一名传教士，在俄罗斯与北韩伐木工人一起工作，可能曾协助北韩人「逃离」压迫人民的母国。

韩联社今天报导，白某隶属南韩某慈善组织，在境外从事传教活动，在俄罗斯远东地区救助脱北者并提供人道援助，有关组织将研究是否采取解救他的行动。

报导还说，白某今年1月从中国经陆路前往海参崴，抵达后仅过几天就遭到俄罗斯联邦安全局（FSB）拘留，且据悉同行的妻子同时也被捕，之后她先行获释，目前人在南韩。

南韩外交部今天表示，南韩驻俄罗斯外交代表机关一得知这名男子被捕消息，便持续提供必要的领事协助。但基于相关调查仍在进行中，南韩外交部婉拒提供白男遭到拘留的相关细节。

挪威奥斯陆大学（University of Oslo）韩国研究教授狄宏诺夫（Vladimir Tikhonov）告诉法新社，间谍罪在俄罗斯的解读很广，白男可能被莫斯科当作与首尔交涉的筹码，对于南韩间接支援乌克兰释出信息。