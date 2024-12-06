韩戒严风波后 美国务卿向韩外长表达对民主有信心

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（法新社首尔6日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天告诉南韩外交部长赵兑烈，华府对盟友南韩的「民主韧性」有信心。这是两人自南韩总统尹锡悦本月3日短暂实施戒严以来第一次对话。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）在社群媒体平台X上写道，布林肯「与（南韩）外交部长（赵兑烈）在（南韩）令人深感担忧的情势发展后进行对话。他乐见解除戒严，对南韩的民主韧性深具信心，并重申美国对双方联盟的坚定承诺」。

美国国务院另一份声明提到，布林肯告诉赵兑烈，他「期待…民主程序胜出」。

声明写道：「布林肯国务卿重申双边关系的进展，包括美、韩、日本所建立坚实的三边伙伴关系，这促进我们的共同价值和繁荣与印度太平洋地区的稳定。」

布林肯还说：「美国人民与大韩民国人民并肩站在一起，并将在联盟面对任何挑衅或威胁的时刻持续不坠。」

尹锡悦本月3日晚间宣布戒严，但国会议员数小时后表决推翻戒严令。现年63岁的尹锡悦即将面临国会的弹劾表决。

美国在南韩驻扎近3万名军人，在北韩与中国引发的紧张情势下，南韩、日本都是美国在这个区域的重要盟友。

美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）4日说，美国总统拜登政府最早是透过电视得知尹锡悦宣布戒严。