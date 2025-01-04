韩检警逮尹锡悦受阻 后续发展难料

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（法新首尔4日电） 韩国检警调3日派员赴总统官邸逮捕总统尹锡悦因卫戍人员阻拦而无功而返，眼看法院核发的逮捕令即将于6日到期，公调处抓人却一筹莫展，法新社汇整研判后续事态发展。

● 发动另一次逮捕

韩国高级公职人员犯罪调查处（CIO，简称公调处）可能打算在6日逮捕令效期届满前再发动一次逮捕，公调处首次抓人未果收兵后曾说「日后行动待进一步评估后决定」。

若在6日前能成功逮捕尹锡悦，公调处将有48小时决定是否声押。

● 总统警卫若持续阻拦 再次逮捕恐也行不通

即使过了6日，公调处还是可以再向法院声请同为效期7天的逮捕令。

专家表示，有鉴于尹锡悦已3度回绝出庭应讯又抗拒法院目前签发的逮捕令，法院很可能再核发逮捕令状。然若因包括军方在内的维安随扈插手，致使尹锡悦再度拒绝步出官邸，即使法院再发逮捕令，恐怕也是窒碍难行。

● 能靠代理总统解套吗

3日发生在总统官邸的逮人对峙戏，致使公调处与韩国最大在野党「共同民主党」（Democratic Party）呼吁代理总统崔相穆下令官邸维安部队须配合检警调。

专家分析，若崔相穆下令官邸维安部队配合，尹锡悦于元月6日前被逮捕的可能性将攀升。但因崔相穆任命两名新任大法官弥补宪法法院空缺一举遭他所属政党、也就是执政的「国民力量党」（People Power Party）强烈反弹，崔相穆愿介入的可能性不高。

韩国明知大学政治学系教授申律告诉法新社：「崔相穆不太可能配合公调处的呼吁。」

● 拉长战线？

韩国宪法法院将有180天的时间决定尹锡悦弹劾是否成立，到目前尹锡悦虽因国会通过谈韩被停职，名义上仍是韩国总统。

专家们指出，等宪法法院宣判弹劾成立、尹锡悦的总统职衔被褫夺，届时办案程序才能更省事，不过180天相当旷日废时，且情势也可能发展为宪法法院驳回弹劾、尹锡悦复职。