韩菲誓言强化海事方面合作

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（法新社马尼拉7日电） 面对中国声索南海主权，韩国和菲律宾今天誓言强化海事方面的合作。

韩国总统尹锡悦和菲律宾总统小马可仕今天同意在海岸巡防方面更密切合作。

尹锡悦表示，韩菲将强化「处理跨国犯罪、分享情报和执行搜救任务」。

尹锡悦在与小马可仕会晤后告诉媒体：「我们对于南海和平、稳定和安全的重要性看法一致。」

尹锡悦还说：「我们两国将继续合作，共同打造以规则为基础的国际海洋秩序，以及受到国际法保障的南海航行与飞越权利。」

韩国当局曾经多次针对南海争议海域的紧张情势发表评论。

今年3月，韩国对于中国当局不断在南海动用水炮对付菲律宾船只，表达「严重关切」。

北京当局多年来寻求扩大声索南海争议海域主权，无视国际法院的裁定，在无法律基础下声称拥有南海大部分海域主权。

中国在南海争议海域兴建人工岛屿，设置飞弹系统和战机跑道，并派出船只，从事马尼拉当局所说骚扰菲国船只和阻止菲国渔民捕鱼的活动。

韩菲今天在双边会议中签署的合作协议，范围包括关键原物料供应链，以及重启封存的巴丹核电厂（Bataan Nuclear Power Plant）可行性研究。

小马可仕在韩菲双边会议前说：「随着地缘政治复杂性有增无减，我们必须合作为人民带来繁荣，并促进以规则为基础的国际秩序。」