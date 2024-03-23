音乐厅恐攻死亡数升至115人 俄指凶手在乌克兰有接应

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（法新社莫斯科23日电） 俄罗斯首都莫斯科近郊一座音乐厅昨晚遭恐怖攻击，俄国当局今天说，死亡人数增至115人。俄国官媒报导，安全单位表示，恐攻凶手试图逃离俄国，他们在乌克兰有人「接应」。

俄罗斯联邦安全局（FSB）宣布逮捕11人后，俄国官媒塔斯社（TASS）引述该局说法指出：「这些凶手发动恐攻之后，试图穿越俄乌边界，乌克兰那侧早有妥善接应。」

俄罗斯官媒引述克里姆林宫（Kremlin）的声明指出，俄罗斯联邦安全局局长向总统蒲亭（Vladimir Putin）报告：「已逮捕11人，包括直接参与袭击的所有4名恐怖分子。」

俄罗斯负责调查重大刑案的调查委员会（Investigative Committee）今天发布声明表示，莫斯科音乐厅恐怖攻击事件目前已知至少115人丧命，并预期死亡人数还会继续增加。

调查委员会在声明稿中说：「紧急救援单位在移除瓦砾堆时发现更多的尸体。目前死亡人数已达115人。」

调查委员会提到，「恐怖分子」大肆滥射造成逾百人丧生后，还使用「易燃液体」纵火焚烧莫斯科音乐厅。

调查委员会在提到昨晚的攻击事件时表示：「恐怖分子还以易燃液体，纵火焚烧有观众及伤者在场的音乐厅。」