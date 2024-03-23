音乐厅恐攻133死 蒲亭：4枪手逃到乌克兰前全被捕

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（法新社莫斯科23日电） 俄罗斯总统蒲亭今天透过电视对全国民众发表演说，宣称4名枪手于首都莫斯科近郊一间音乐厅杀害超过100人后，原本试图逃往乌克兰，但在越境之前已全数遭到逮捕。

俄罗斯调查委员会（Investigative Committee）今天发布声明指出：「番红花城市大厅（Crocus City Hall）音乐厅的残砖破瓦被清理时，恐攻导致的死亡数增至133人。搜救行动持续进行中。」

蒲亭（Vladimir Putin）于电视演说表示，在恐攻事件中射杀民众的所有4名凶手已被逮捕，根据初步情报，当时他们正想前往乌克兰，有人要接应他们越过边境。

莫斯科西北部郊区克拉斯诺戈尔斯克市（Krasnogorsk）的「番红花城市大厅」昨夜遭到武装分子持枪攻击，这座音乐厅同时也被纵火。

俄罗斯联邦安全局（Federal Security Service）今天稍早表示，袭击者试图逃离俄国时，有人要在乌克兰接应他们。

呼罗珊伊斯兰国（ISIS-K）已经声称犯案，但未提供证据。俄罗斯当局目前并未提及这个组织。

蒲亭还痛批这场袭击是「野蛮的恐怖行径」，并矢言会严惩所有涉案者。

另外，蒲亭也宣布俄罗斯全国明天哀悼一天。