预期逐步恢复正常 OPEC+明拟决议调升石油产量配额

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（法新社伦敦4日电） 分析师告诉法新社，由于波斯湾国家正受到中东战争的冲击，石油输出国组织与伙伴国（OPEC+）其中7个成员国明天可能会提高石油产量配额。

沙乌地阿拉伯、俄罗斯和其他5个OPEC+成员国明天将举行线上会议，讨论8月产量配额。

瑞士银行（UBS）商品分析师史特诺沃（Giovanni Staunovo）表示，OPEC+可能将继续「以与前几个月相同的速度逐步取消减产」，并预测每日将增产18.8万桶。

史特诺沃告诉法新社：「但就目前而言，产量可能仍然低于该组织设定的目标。」

在中东战争期间，因伊朗操控导致荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）几近瘫痪，波斯湾国家的石油出口被阻断数个月，因此不得不削减产量。

OPEC数据显示，在2026年第一季至5月期间，调高配额的3个国家沙乌地阿拉伯、伊拉克与科威特合计产量，每日减少约600万桶。

但在6月17日，伊朗与美国签署谅解备忘录，承诺在签署后的谈判期间内，清除荷莫兹海峡航运的障碍。

自此之后，该地区的船舶运输已出现复苏迹象，油价也因市场预期局势将逐步恢复正常而大幅下跌，回到接近战前的水准。