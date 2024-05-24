预测7大型飓风恐袭北大西洋 美大气总署：非比寻常

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（法新社华盛顿23日电） 北大西洋6月1日起将进入飓风季，美国国家海洋暨大气总署（NOAA）今天表示，预测今年飓风季将「非比寻常」，可能有多达7个3级或以上的大型飓风出现。

3级飓风风速超过每小时111英里（约178公里），可对房屋造成严重破坏、将树连根拔起，且经常导致水电供应中断数天甚至数周。

美国国家海洋暨大气总署署长史宾拉德（Rick Spinrad）称「从许多方面而言，这个季节将非比寻常」，并指由于大西洋温度温暖，加上与太平洋反圣婴现象（La Nina）相关的天气条件，预期风暴数量将增加。

据称在人类造成的气候变迁下，海水暖化与陆冰融化导致海平面上升，风暴因此遽增。

史宾拉德说道，国家海洋暨大气总署历年于5月发布的前景报告中，这次「关于具名风暴–包括飓风和大型飓风–的数量预测是最高的」，且只需一场风暴就足以摧毁一个社区。

根据国家海洋暨大气总署，今年飓风季节总共可能形成17到25个风速超过每小时39英里（约63公里）的具名风暴，其中预计有8到13个风暴将达飓风强度。

美国国家气象局（National Weather Service）局长葛兰姆（Ken Graham）称「当然有理由感到担忧，但不须惊慌」，并敦促美国民众为风暴可能来袭做好准备。