风势增强 洛杉矶野火威胁将再危急数日

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（法新社洛杉矶12日电） 尽管官员矢言消防人员准备好对抗阵阵狂风引发的新增火势，遭到野火肆虐的美国洛杉矶今天因风势增强而再度告急。

已经证实席卷城��5天、把社区烧成废墟、造成数以千计人无家可归的这把火至少造成16人罹难。

尽管投入包括空勤人员精准出击在内的大规模工作，仍阻挡不了最大火势朝高档地段布伦特伍德（Brentwood）和人口稠密的圣费南多谷（San Fernando Valley）蔓延。

消防人员今天警告，由于刮起时速80公里强风，大火威胁还会持续数日处在「危急」状态下，恐助长火势并且造成余火复燃，朝尚未惨遭祝融地区窜烧。

洛杉矶郡（Los Angeles County）消防主管马洛尼（Anthony Marrone）说，所属消防队已获包括数十部水车和从其他地方驰援的消防人员等资源，也准备好迎向上述新威胁。

洛杉矶市长巴斯（Karen Bass）被问到消防栓会不会再像上周野火刚发生时那样无水可用时说：「我相信这城��准备好了。」

与此同时，遭撤离民众挫折感加剧，他们在灾区外围镇日等待，希望获准前往家园查看，以试图取得至关重要药品并且救出宠物。