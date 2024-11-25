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风暴伯特重创英国

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（法新社伦敦24日电） 当局表示，风暴「伯特」（Bert）挟带强风豪雨再次侵袭英国大部分地区，造成「毁灭性」洪水，威尔斯灾情最为惨重，共计全英国已发布约100次洪水警报。

威尔斯南部隆达卡嫩塔夫（Rhondda Cynon Taf）官员表示，隆达卡嫩塔夫有200至300栋民宅与建筑物被洪水淹没，促使当局宣布这个地区进入「重大事件」状态。

威尔斯警方表示，一名75岁男子外出遛狗失踪后，警方在康维河（River Conwy）附近展开搜救并发现一具遗体，但尚未确认死者身分。

根据报导，英国昨天至少有3人在路上死亡，但目前无法证实是这场风暴造成。其中一名住在罕普夏（Hampshire）的60岁男子，是因树干倒落压到他的车子而死。

威尔斯首席部长摩根（Eluned Morgan）表示，洪水对威尔斯的影响「绝对是毁灭性的」，短短48小时，降雨量就达到11月正常降雨量的80%。

伯特昨天到今天连夜侵袭英国和爱尔兰，挟带强风豪雨和大雪导致交通运输中断，数以千计户停电。英格兰、苏格兰和威尔斯今天仍发布约100次洪水警报，道路封闭，列车取消。

英国环境署（Environment Agency）表示，英格兰约有80栋房屋被洪水淹没，由于大雨加上最近的融雪，西南部、西密德兰（West Midlands）和英格兰北部的加尔得河谷（Calder Valley）等地区皆处于高度警戒状态。

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