飓风密尔顿增至5级逼近佛州 逾百万人撤离

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（法新社佛州坦帕8日电） 飓风密尔顿（Milton）今天再度增强为最高等级的5级飓风，导致受暴风雨袭击的佛州面临直接冲击，美国总统拜登请求居民撤离，并警告这可能是佛州百年来最严重天灾。

几周来第2个强烈飓风正逼近佛州西岸，在灾难即将来袭下，当地民众争先恐后地用木板封住房屋并撤离。

拜登在白宫表示：「这是攸关生死的事，并不夸张。」他敦促当地民众「现在就撤离，现在，就是现在」。

拜登在选前激烈争执中发出这项警告，副总统、民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）痛批竞争对手川普在飓风海伦（Helene）过后，仍在散播有关联邦救灾的错误资讯。

美国国家飓风中心（National Hurricane Center，NHC）指出，截至今天为止，飓风密尔顿再度增强为最高的5级飓风，最大持续风速达每小时270公里。

国家飓风中心表示：「当密尔顿通过墨西哥湾（Gulf of Mexico）东部时，强度可能会变化不定，预估密尔顿明晚到达佛州中西部海岸时，将形成危险的飓风。」

航空公司增加从坦帕（Tampa）、奥兰多（Orlando）、迈尔斯堡（Fort Myers）和萨拉索塔（Sarasota）起飞的航班。由于民众急切撤离，导致高速公路塞车，加油站燃料告罄。

飓风海伦是2005年飓风卡崔娜（Hurricane Katrina）以来，侵袭美国本土最致命的天灾，致死人数仍在攀升。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）